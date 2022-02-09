برلماني: تخصيص 14 ألف شجرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

أعلنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بمحافظة سوهاج، استجابة وزارة البيئة على طلبها بشأن دعم جمعية تنمية المجتمع بالرويهب في مركز المنشاة وتوفير حاويات القمامة والتشجير وتقديم البرامج التدريبية لتنفيذ حملات التوعية البيئية.

وقالت رقية الهلالي، إن وزارة البيئة وافقت علي تخصيص 14500 شجرة كمرحلة أولي بمبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلي تنفيذ حملات التوعية والتدريب.

وأشارت عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، إلي أن وزيرة البيئة وجهت الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج، لمعاونة الجمعية بناءًا على طلبنا في تنفيذ البرامج التدريبية وحملات التوعية البيئية.

وناشدت نائبة سوهاج، جميع جمعيات المجتمع المدني والتشكيلات الشبابية بالاهتمام بهذا الملف الهام والخاص بالنظافة وكيفية التعامل مع القمامة المنزلية بشكل سليم والحفاظ على البيئة والتغير المناخي ومتابعة الفرع الاقليمي للبيئة لسوهاج للتنفيذ.