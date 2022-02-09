الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: تخصيص 14 ألف شجرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» في سوهاج

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

أعلنت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بمحافظة سوهاج، استجابة وزارة البيئة على طلبها بشأن دعم جمعية تنمية المجتمع بالرويهب في مركز المنشاة وتوفير حاويات القمامة والتشجير وتقديم البرامج التدريبية لتنفيذ حملات التوعية البيئية.

وقالت رقية الهلالي، إن وزارة البيئة وافقت علي تخصيص 14500 شجرة كمرحلة أولي بمبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلي تنفيذ حملات التوعية والتدريب.

وأشارت عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن،  إلي أن وزيرة البيئة وجهت الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج، لمعاونة الجمعية بناءًا على طلبنا في تنفيذ البرامج التدريبية وحملات التوعية البيئية.

وناشدت نائبة سوهاج، جميع جمعيات المجتمع المدني والتشكيلات الشبابية بالاهتمام بهذا الملف الهام والخاص بالنظافة وكيفية التعامل مع القمامة المنزلية بشكل سليم والحفاظ على البيئة والتغير المناخي ومتابعة الفرع الاقليمي للبيئة لسوهاج للتنفيذ.

المجتمع المدنى وزارة البيئة عضو مجلس النواب مبادرة حياة كريمة محافظة سوهاج وزيرة البيئة التغير المناخي جهاز شئون البيئة الحفاظ على البيئة حاويات القمامة بمبادرة حياة كريمة حملات التوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

خالد عكاشة

مكافأة مالية سخية.. هل تطيح برأس تنظيم «ولاية خراسان»؟

محمد العسيري

الهجرة إلى الداخل

د هند جاد

العطار وحبة غلة البنات..

ماجد حبته

اعتذار هولندى قد يكون مقبولًا

أحمد الصغير

المورد المصرى المسكوت عنه!

مؤمن المحمدي

كيروش

د. القس صفوت البياضى

العالم يستقبل السلام بين افراح واوهام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس