الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تشارك فى فعاليات ملتقى الصداقة الدولى

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شارك وفد من جامعة عين شمس في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات والمقام في جامعة المنصورة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور  عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي.

جاء ذلك بحضور ورئاسة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وتحت إشراف  الدكتور عبدالعزيز محمود المدرس بكلية التربية.

أقيم على هامش الملتقى، ندوة ثقافية حاضر فيها السفير محمد العرابي ووزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب المصري بعنوان "القوة الناعمة وحوار الثقافات إحدى أدوات السياسة الخارجية المصرية"، والذي أكد فيها أهمية القوة الناعمة التي وصفها بأنها الأساليب التي تتسلل وتنساب إلى عقول وقلوب الآخرين وبدون مجهود من خلال عرض للإرث الثقافي والجوانب البشرية، وأشار إلى أن مصر تملك العديد من مصادر القوى الناعمة والتي تلعب دورًا كبيرًا في السياسة الخارجية لمصر لإبراز صورتها الحقيقية والتصدي لأي محاولات لتشويهها.

أضاف السفير محمد العرابي ووزير الخارجية الأسبق، أن الطلاب الوافدين بمصر من أهم سبل تفعيل القوى الناعمة لأن هؤلاء الطلاب سيصبحون سفراء لمصر من خلال نقل صورة صحيحة عنها في بلادهم بعد عودتهم إليها، كما أكد حرص مصر وخاصة فى الفترة الأخيرة على الانفتاح على الدول الإفريقية وتبادل الزيارات معها ودعمها في الإعمار، مما يشكل استخدامًا جيدًا للقوى الناعمة في التواصل مع مختلف الشعوب، وجدير بالذكر أن الملتقى يستمر خلال الفترة ٧-١٠ فبراير الجاري.

جامعة عين شمس ملتقى الصداقة الدولي جامعة المنصورة ندوة ثقافية وزير الخارجية

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