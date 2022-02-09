«العمارة الجنائزية في مصر المعاصرة».. ندوة ومعرض فوتوغرافي السبت

يستضيف بيت المعمار المصري ندوة ومعرض تصوير فوتوغرافي بعنوان “العمارة الجنائزية في مصر المعاصرة”، السبت المقبل في تمام الساعة 6 مساءً، بمقر بيت المعمار المصري بدرب اللبانة.

يحاضر في الندوة الدكتورة جليلة القاضي والدكتور مصطفى القاضي، والدكتور طارق المري والمهندسة علياء نصار.

وتتناول الندوة التعريف بالقيم التاريخية والمعمارية والروحية والرمزية والثقافية لجبانات القاهرة التاريخية وأهميتها كتراث عالمي ومحلي وضرورة وسبل الحفاظ عليها لكونها مكون هام لمدينة القاهرة وجزء أصيل من المشهد العمراني ووعاء لذاكرة مصر.

وسيعرض الدكتور مصطفى صادق حكايات وصور الكنوز المخفية في شواهد القبور وتتحدث المهندسة علياء نصار عن القرافة كتراث موصول.

يشُار إلى أن الدكتورة جليلة القاضي، مديرة أبحاث متفرغة في مركز البحوث من أجل التنمية الفرنسي واستاذة التخطيط العمراني المتفرغة في جامعات فرنسا، قامت بالتدريس في الجامعات الفرنسية والمصرية، وترأست قسم العمارة في الجامعة الفرنسية بمصر بين عامي 2.15- 2.17.

تركزت أبحاثها الأكاديمية في الحفاظ على التراث العمراني و المعماري، وهي ناشطة في هذا المجال، وعضوة في لجنة اليونسكو للحفاظ علي التراث العمراني والمعماري الحديث في العالم العربي.

عملت كمستشارة لمحافظة القاهرة في مشروع اعادة أحياء القاهرة الخديوية في الفترة ما بين 2.14- 2.18، و لها العديد من المقالات العلمية والكتب بعدة لغات عن العمران في مصر و دول العالم النامي والحفاظ علي التراث في دول جنوب حوض البحر المتوسط، أهمها "القاهرة مدينة الموتي" عن العمارة الجنائزية، الصادر باللغة الفرنسية عام 2001، وتُرجم ونشر باللغة الانجليزية من قبل الجامعة الأمريكية عام 2007، و يعتبر المرجع الوحيد عالمياً عن هذا الموضوع.

كما صدر لها كتاب: "رشيد، النشأة، الازدهار، الانحسار"، باللغة العربية، الذي حررته مع مجموعة من الباحثين، وحصل على جائزة منظمة المدن والعواصم العربية عام 2000.