اتفاقية أردنية مصرية في مجال الإدارة وشؤون الوظيفة العامة

وقع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني سامح الناصر، خطة عمل ثنائية لعامي 2022-2023 في مجال الإدارة وشؤون الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

جاء ذلك في ختام زيارة "الشيخ" إلى الأردن على رأس وفد، ضم رئيس الإدارة المركزية لموازنة وظائف هيئات عامة أمل فاروق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والترجمة نرمين جمال الدين، والمستشار في السفارة المصرية بعمان شيرين شاهين.

والخطة التي تأتي تفعيلا لبرتوكول التعاون الثنائي بين الجهازين الموقع في القاهرة عام 2019، وعلى ضوء نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في عمان عام 2021، تتضمن محاور، منها تأهيل وتدريب الموظفين في كلا الجهازين، وتبادل الخبرات والزيارات، وتنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة في مجال تخطيط وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وعلى هامش الزيارة، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية الأردني توفيق كريشان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الأردني إبراهيم الجازي، أمس الثلاثاء في رئاسة الوزراء، "الشيخ"، مثمنين دور اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، والتي تعد الأكثر انتظاما على مستوى التنسيق العربي المشترك.

كما تجول الوفد المصري في معهد الإدارة العامة، وأقسام ومرافق ديوان الخدمة وقاعات الامتحانات التنافسية، ومتحف الخدمة المدنية الذي يوثق تاريخ الإدارة الحكومية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن.

وثمن "الشيخ" جهود ديوان الخدمة في تنسيق الزيارة وإتاحة الفرصة للقاء بين الجانبين، والاطلاع على آخر المستجدات التي طرأت على شؤون الوظيفة العامة في ديوان الخدمة المدنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.