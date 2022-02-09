طعنة في الصدر.. التصريح بدفن جثة سائق «ميكروباص» بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة سائق قتله متهمين- إثنين- بسبب خلاف على أولوية المرور، في منطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وتسليم الجثمان لذويه.

وعن التفاصيل تلقى أمن الإسكندرية بلاغ بحدوث مشادة كلامية بين كل من محمد غريب السيد رضوان ٢٥سنة سائق ميكروباص وسائق توك توك وصديق كان يستقل معه التوك توك بسبب اولوية المرور بشارع الحرمين بالمندرة قبلى تطورت إلى تشابك بالايدى قام على اثرها القاتل بمعاونه صديقه باخراج سكين من طيات ملابسة وطعنة طعنة غائرة في صدرة ليسقط غارقا في دماؤه بالطريق وسط ذهول المارة وفرا هاربين بالتوك توك.

وأكدت تحريات الأمن أن مرتكب الجريمة كلا من مصطفى عبد الحكيم عبد الجليل ١٩سنة سايق توك توك من مساكن الحرمين وصديقه خالد احمد محمد ١٨سنة وشهرته منص ويقيم بمنطقه المندرة قبلى مسجل خطرمخدرات وسلاح وضرب وفى كمين بالطريق تمكن الرائد اسلام القاضى معاون المباحث المنتزة من ضبط التوك توك بدون لوحات.

وضبط المتهمين وبحوزتهما سلاح ابيض والتحفظ على التوك توك واحالتهما للنيابة والتى أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة القضية ويراعى لهما التجديد في الميعاد.



