الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء شهود العيان فى واقعة العثور على جثة شاب بعين شمس

جثة
جثة

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب داخل حديقة بعين شمس؛ لسماع أقوالهم.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمتردين على الحديقة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود جثة لشاب داخل حديقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة شاب ثلاثيني ويرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات.

وعثر بحوزته على أوراقه الثبوتية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة عين شمس الجزئية العثور جثة شاب حديقة عين شمس أقوال شهود العيان

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

شيرين عبدالوهاب تحسم جدل عودتها إلى حسام حبيب بـ«تحذير ورسالة»

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

عودة الكتاب الورقي

د. أحمد لاشين

سيد القمنى ضحية تنوير زائف

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

سانا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين جراء العدوان الإسرائيلى على محيط دمشق

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس