استدعاء شهود العيان فى واقعة العثور على جثة شاب بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، استدعاء شهود العيان في واقعة العثور على جثة شاب داخل حديقة بعين شمس؛ لسماع أقوالهم.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والمتردين على الحديقة للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا بوجود جثة لشاب داخل حديقة بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة شاب ثلاثيني ويرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات.

وعثر بحوزته على أوراقه الثبوتية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.