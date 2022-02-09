محافظ الفيوم يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركزي الفيوم وطامية، وكذا مراجعة الاحتياجات الفعلية والمشروعات الخدمية التي سيتم تنفيذها بقرى المركزين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورئيسي مركزي الفيوم وطامية، ووكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات المرافق، ورؤساء المجالس القروية التابعة للمركزين.

خلال الاجتماع استعرض مسئولو القطاعات وشركات المرافق، الاحتياجات الضرورية الخاصة بقرى مركزي الفيوم، وطامية، التي ستشملها المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تبعاً لما تم رصده على أرض الواقع، بمحور البنية الأساسية بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والأبنية التعليمية، والطرق، والكهرباء، والشباب والرياضة، والزراعة والطب البيطري، والموارد المائية والري، والغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، رئيسي مركزي الفيوم وطامية، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات وشركات المرافق، ومسئول مبادرة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، لتدقيق وتوحيد البيانات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها وخاصة المشروعات المتداخلة وتوحيد مسمياتها بين مختلف الجهات.

وأكد المحافظ على ضرورة حصر كافة المقرات الحكومية بقرى مركزي الفيوم وطامية، وحصر قطع الأراضي المملوكة للدولة بكافة الوحدات القروية بالمركزين وعدم الشروع في تقنين أياً منها سوى أراضي الكتل السكنية المستقرة فقط، لحين استيفاء كافة مطالب واحتياجات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمركزين.

كما أكد "الأنصاري" على رئيسي مركزي الفيوم وطامية، بحصر كافة القرى الأم والعزب والنجوع التابعة، مع تحديد التوابع المتداخلة مع مدينتي الفيوم وطامية لتغطيتها بالمشروعات الضروية التي تعود بالنفع والفائدة على ساكني تلك التوابع.

ووجه محافظ الفيوم مسئولي الهيئة العامة للطرق المنوطة برفع كفاءة طريق الفيوم / القاهرة، بصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الإضاءة، وعمل مداخل ومخارج واضحة ومحددة للقرى الواقعة على جانبي الطريق بنطاق مركزي الفيوم وطامية، والعمل على رفع كفاءة مداخل الطرق التي تخدم المراكز والقرى وتتصل بالطريق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفت "الأنصاري" إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى بقري مركزي أطسا ويوسف الصديق، مؤكداً أن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة الوحدات القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلتين القادمتين.