سقوط تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بالمقطم

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط مسجلين خطر متهمين كوَّنا تشكيلًا عصابيًا لسرقة محتويات السيارات بمنطقة المقطم.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم، وحال عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، باستخدام سيارة ملاكي مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقامًا خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى.

وعُثِرَ بداخل السيارة على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، وتبيَّن أنها "ملك أحدهما"، فرد خرطوش، طلقة لذات العيار.

وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج".

وأقَّرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه من المُبلِّغ، وكذا ضبط «2 شاشة – 2 جهاز "لاب توب" - جهاز ميكرويف - 3 قطع مكبر صوت» من متحصلات وقائع السرقة.

وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.