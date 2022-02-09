الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2021 للفصل الدراسي الثاني

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تبدأ اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، للعام الدراسي 2021-2022، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي بدأت يوم السبت الماضي واستمرت حتى يوم الاثنين، حيث أقر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، 4 مراحل لعملية تنسيق القبول بالجامعات، حيث بدأت المرحلة الأولى عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، وتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، والمرحلة الثانية بدأت عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، بتوزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، وتم الإعلان عنها، وفتح باب التقدم لها.أما المرحلة الثالثة، فتبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات، والمرحلة الرابعة، يتم القبول عن طريق الجامعات مباشرة على أي أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وكان أعلن المجلس الأعلي للجامعات الخاصة الأماكن الشاغرة بالكليات للفصل الدراسي الثاني للعام 202½022 وجاءت كالتالي، 19609 مكانا خاليا في كليات الجامعات الخاصة 982 مكانا شاغرا في كليات الطب، و319 مكانا شاغرا بكليات الفم والأسنان، و2991 مكانا شاغرا بكليات الصيدلة، و781 مكانا شاغرا بكليات العلاج الطبيعي، و5007 أماكن شاغرة بكليات الهندسة، و631 مكانا شاغرا بكليات الحاسب الآلي، 1311 مكانا شاغرا بكليات الإعلام، و3397 مكانا شاغرا بكليات الإدارة، و126 مكانا شاغرا بكليات التمريض، و3231 مكانا شاغرا بالكليات الإنسانية، و761 مكانا شاغرا بكليات التكنولوجيا والعلوم الصحية، و2945 مكانا خاليا بمختلف الجامعات الأهلية، موضحا أن التقديم للقبول في برامج الجامعات الأهلية، بدءا من 31 يناير الجاري.

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