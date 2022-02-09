الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أوبرا الإسكندرية تحتفل بعيد الحب على مسرح سيد درويش.. غدا

المايسترو عبد الحميد
المايسترو عبد الحميد عبد الغفار

تستعد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، لإحياء حفلا فنيا، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الأوبرا؛ غدا الخميس الموافق 10 فبراير، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، في إطار احتفالات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لروائع زمن الفن الجميل، ويبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقي "حكاية حب" أداء  الفرقة الموسيقية، "لو تعرفوا، من غير ما أحب الدنيا ده ايه" أداء الفنانة نعمة عصمت، "يا اللي سامعني، حبيبي وعنيا" أداء الفنان وائل أبو الفتوح، ثم "كل عام وأنت حبيبي" دويتو غنائي بمشاركة الفنان نعمة عصمت، "أه لو تعرف"، "بعتلي نظرة" أداء الفنانة شمس ابراهيم.

 

أما خلال الفاصل الثاني من الحفل يقدم عازف القانون الفنان علي الخبيري، وعازف الكمان الفنان هيثم الكاتب موسيقى "الحب جميل" بمشاركة الفرقة الموسيقية، "يا ريتني"، و"وحشتني" أداء الفنان ياسر سعيد، "علمني الحب، على عيني يا حبة عيني" أداء الفنانة نهي حافظ ويختتم الحفل الفنان محمد متولي بأغنيتي" حكاية العمر كله"، "داري جمالك".

 

يذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ‏بدأ تأسيسها في يونيو عام ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق ، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف، وقدمت الفرقة حفلات فنية ناجحة علي جميع مسارح دار الأوبرا المصرية.

 

و لاقت استحسان الجماهير و شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرا.

فرقة أوبرا الإسكندرية حفلات عيد الحب المايسترو عبد الحميد عبد الغفار مسرح سيد درويش دار أوبرا الاسكندرية

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