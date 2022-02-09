الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل وأسعار حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بالأوبرا

مدحت صالح وريهام
مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

يستعد النجم مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمشاركة الفنانة ريهام عبد الحكيم، تحت عنوان «صوت السينما»، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، يوم الإثنين الموافق 14 فبراير الجارى؛ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية في تمام الثامنة مساء، ويقدم خلالها النجمان مدحت صالح وريهام عبد الحكيم، ما يمكن أن يقال إنه بمثابة تكريم لتلك الأعمال السينمائية المصرية التي قدمت على مدار 126 عاما من خلال مجموعة من الأغاني الخالدة المنتقاه التى قدمها نجوم طرب زمن الفن الجميل فى الأعمال السينمائية القديمة، بتوزيع أوركسترالى جديد للموزع الكبير أحمد الموجي؛ ومنها "عشانك يا قمر" للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" للفنانة القديرة ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هوا" لسعد عبد الوهاب من فيلم "علموني الحب"، وغيرها.

وقد طرحت الإدارة المنظمة للحفل، التذاكر الخاصة وانقسمت إلى 5 فئات الأولى VIB بمبلغ 2500 جنيه، والثانية البلاتينية بمبلغ 2000 جنيه، أما الثالثة الذهبية بمبلغ 1500 جنيه، والرابعة اللوچ بمبلغ 900 جنيه، أما الخامسة والأخيرة (بالكون) بمبلغ 600 جنيه.

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم والمايسترو ناير ناجي فى إحدى الحفلات

 

ويقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، بداية من قياس درجة الحرارة، والدخول من بوابات مخصصة لتعقيم الجمهور، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان قد طرح مدحت صالح، مؤخرا أغنية «راجعين» وهى الأغنية الدعائية لمسلسل «أبو العروسة3» الذي يعرض حاليا حصريا على شبكة قنوات DMC، والأغنية كلمات الشاعر سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز؛ وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلمات الأغنية: "راجعين كلنا حاسّين بحنين وشوق .. راجعين حابين كل لحظة معاكو عشناها ومش ناسيين".

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