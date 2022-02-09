الأربعاء 09 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منطقة شينجيانج تُزيل المناطق متوسطة الخطورة للإصابة بكورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قالت السلطات المحلية في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، إن المنطقة أزالت مناطق متوسطة وعالية الخطورة للإصابة بكوفيد-19، بينما تم تخفيض تصنيف مستوى الخطورة لمدينة هورجوس الحدودية من متوسطة الخطورة إلى منخفضة الخطورة.

ومع هذا التعديل، عاد تصنيف كامل منطقة شينجيانج إلى التصنيف منخفض الخطورة للإصابة بكوفيد-19.

وقال مكتب الإعلام لولاية إيلي ذاتية الحكم لقومية القازاق في المنطقة خلال مؤتمر صحفي إن خمس مناطق متوسطة الخطورة في مدينة هورغوس قد خُفّض تصنيفها إلى مناطق منخفضة الخطورة للإصابة بكوفيد-19، حيث لم تسجل المدينة أي حالات إصابة مؤكدة جديدة ومن دون أعراض لليوم الـ10 على التوالي، خلال الفترة ما بين يومي 30 يناير الماضي وحتى 8 فبراير الجاري.

وحتى نهاية الشهر الماضي، تعاملت مدينة هورجوس، التي تعتبر ميناء سكة حديد رئيسياً في المنطقة، تعاملت مع 570 قطار شحن بين الصين وأوروبا في العام الجاري 2022، بارتفاع نسبته 11 بالمئة على أساس سنوي. وإلى جانب ذلك، سجلت إجمالياً بأكثر من 628 ألف طن من الواردات والصادرات من حجم الشحن خلال الفترة المذكورة، ما يُشير إلى استئناف شامل للإنتاج والحياة الطبيعية في المدينة.

وسجلت منطقة شينجيانج7 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و 16 حالة من دون أعراض، حتى نهاية يوم الاثنين الماضي، خلال آخر جولة لمعاودة ظهور المرض، التي بدأت اعتباراً من 23 يناير الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

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وائل لطفي

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