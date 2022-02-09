رئيس المفوضية الأوروبية تصل المغرب لبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية

وصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مطار الرباط، في أول زيارة لها للمغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



واستقبل وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رئيس المفوضية لدى وصولها إلى مطار الرباط.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قد صرح بأن هذه الزيارة تأتي في اطار الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها.



يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في يونيو 2019 في بروكسيل (الشراكة الأورو-مغربية من أجل "تعاون مشترك" والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية).

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها بحثت مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، الوضع الأمني في أوروبا، والتنسيق المشترك في مواجهة الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، خلال محادثات جمعت بينهما في بروكسل .

وكتبت فون دير لاين - في تغريدة عبر "تويتر" - "محادثات جيدة مع الرئيس أندريه دودا، بشأن الوضع الأمني والحشد العسكري الروسي".

وأضافت : "نقوم بتنسيق عميق لجاهزيتنا، بما في ذلك ما يتعلق بإمدادات الطاقة والعقوبات للرد على أي تصعيد إضافي".

وتابعت فون دير لاين، أنها ناقشت مع الرئيس البولندي أيضًا "الهدف المتمثل في وجود نظام قضائي قوي في بولندا، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية، لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو نيتها شن أي هجوم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين أنّ بلاده سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا.