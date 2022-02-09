الأربعاء 09 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس المفوضية الأوروبية تصل المغرب لبحث تعزيز الشراكة الإستراتيجية

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

وصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مطار الرباط، في أول زيارة لها للمغرب في إطار مهامها كرئيسة للمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.


واستقبل وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة، رئيس المفوضية لدى وصولها إلى مطار الرباط.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قد صرح بأن هذه الزيارة تأتي في اطار الشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تحرص رئيسة المفوضية على تعزيزها.


يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أطلقا في يونيو 2019 في بروكسيل (الشراكة الأورو-مغربية من أجل "تعاون مشترك" والتي تعد إطارا قانونيا جديدا ينظم العلاقات الثنائية).

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها بحثت مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، الوضع الأمني في أوروبا، والتنسيق المشترك في مواجهة الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، خلال محادثات جمعت بينهما في بروكسل .

وكتبت فون دير لاين - في تغريدة عبر "تويتر" - "محادثات جيدة مع الرئيس أندريه دودا، بشأن الوضع الأمني والحشد العسكري الروسي".

وأضافت : "نقوم بتنسيق عميق لجاهزيتنا، بما في ذلك ما يتعلق بإمدادات الطاقة والعقوبات للرد على أي تصعيد إضافي".

وتابعت فون دير لاين، أنها ناقشت مع الرئيس البولندي أيضًا "الهدف المتمثل في وجود نظام قضائي قوي في بولندا، بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية، لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو نيتها شن أي هجوم.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين أنّ بلاده سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا.

الاتحاد قانون تعاون جديد تعز المتحدث وزير الاوروبية الخارجية المغرب في يونيو 2019 تعزيز مغربي ناصر الاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية وصول زيارة استراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متطرفون يحاولون تزييف وعى المصريين

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس وبالاسم جميع المحافظات

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

الباز يكشف سر إخفاء مدفن سيد القمنى عن أصدقائه وتلاميذه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ليست مجرد حُلم رومانسي

جمال-أسعد

الازدواجية بين القول والفعل

إبراهيم داود

مكاسب كبيرة.. رغم الخسارة

حسين دعسة

نواب الأردن.. مناقشات "الموازنة" تدخل مراحل متباينة لكنها تلبي للرؤية الملكية

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس جيبوتى

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الاحتلال لـ3 شباب في نابلس

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس