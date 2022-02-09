الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ِالعراق يبحث رفع الحظر عن طائراته فى الأجواء الأوروبية

الطائرات العراقية
الطائرات العراقية

بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى العراق رفع الحظر الأوروبي عن الطائرات العراقية في الأجواء الأوروبية.

واستعرض الجانبان -وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية- إمكانية رفع القيود المفروضة على الطائر الأخضر، وأهمية اجتياز سلطة الطيران المدني العراقي تدقيق الأيكاو، والعمل على تذليل العقبات، وحلحلة المشاكل أمام هذا الملف الحساس؛ لاستعادة الثقة أمام الدول الأوربية والعالم أجمع، بتقنية وتطوير الخطوط الجوية العراقية.

وأعرب "الشبلي" عن شكره وتقديره لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة ودورها في تقريب وجهات النظر للإسراع بتحليق الطائرات العراقية في الأجواء الأوروبية.

وعلى صعيد آخر، قال مدير دائرة الصحة العامة العراقية رياض عبد الأمير، إن اللقاح ضد كورونا لا يزال ضروريًا جدًا، وهو متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة"، لافتًا إلى أن "تحورات الفيروس غير معروفة خلال العامين القادمين، وأنه من غير المعروف تحور سلالة أوميكرون. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن أغلب دول العالم من بينها العراق أعطت الجرعة الثالثة للمواطنين الذين سبق لهم أخذ جرعتين من اللقاح، وأنه ليس معروفًا بعد وجود جرعة رابعة للملقحين بثلاث جرع"، مبينًا أن الراقدين في المستشفى لتلقي العلاج هم غير ملقحين ضد كورونا، فيما تعد الإصابات خفيفة لدى الملقحين، الأمر الذي يدل على فاعلية اللقاح. 

ولفت مدير دائرة الصحة العامة العراقية  إلى أن دول العالم سئمت القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وأن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتمادًا على اللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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