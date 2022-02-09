بسبب الخلع.. «العجوز» يعذب زوجته بخرطوم حتى الموت بحلوان

كشفت التحقيقات التي أجراها اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بمدينة، حلوان التفاصيل الكاملة للواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات إن زوجته تركته منذ عام، ومنذ شهرين علم بصدور حكم من المحكمة بخلعه.

وعقب ذلك قام باستدراجها منذ شهر ونصف بحجة رؤية طفليها، واحتجزها في منزله واستمر في ضربها وتعذيبها باستخدام خرطوم يوميا وحرقها في جسدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقي المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده قيام عاطل بقتل زوجته.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل ربة منزل تدعى "انتصار بخيت"، 44 سنة، على يد زوجها ويدعى "خالد عبد العال محمد"، وشهرته خالد العجوز، 45 سنة عاطل ومقيم بمنطقة عرب غنيم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمود عاطف، معاون مباحث حلوان، من ضبط المتهم، والتحفظ على خرطوم وعصاة خشيبة المستخدمين في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.