الأربعاء 09 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجاح جهود «الخارجية».. مرشحة مصر تتولى منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا

الدكتورة أماني عبدالله
الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة

نجحت جهود وزارة الخارجية في تأمين حصول الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة «بنات» بجامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، أخذًا في الاعتبار إمكانياتها العلمية والأكاديمية وخبرتها الكبيرة في موضوعات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، فضلًا عن كونها المنسق الإقليمي لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، والذي تستضيفه مصر.

وجاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم المرشحين المصريين في كافة المحافل الدولية والإفريقية.

جهود وزارة الخارجية 

ونسق قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، مع السفارة المصرية في أديس أبابا وكافة سفاراتنا في إفريقيا، بالتحرك لتأمين التأييد اللازم من قبل مختلف الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي للمرشحة المصرية للحصول على المنصب. 

وأمنت تلك التحركات حصولها على 42 صوتًا من أصل 51 صوت خلال الانتخابات التي تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال الشهر الجاري.

جامعة عموم إفريقيا

وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء إفريقيا.

وتهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، مما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين في العديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.

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