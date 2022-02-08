بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضي

أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية، التزام كافة برامجها و قنواتها بالكود الرياضى المعلن، والذى يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب، ويدعم استقرار النشاط الرياضى في مصر.

وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرارالهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد، نتيجة ما جاء عن عن لسانه في سياق برنامج «صباح الخير يا مصر»، مما كان له أثر سلبى على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصرى للمشاهد، ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.

إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

ومن جانبها، قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه، اليوم، ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

وتؤكد الوطنية للإعلام، أنها تقف على مسافه واحده بين كافه الأندية المصرية، وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافه الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام، ونتمنى لها التوفيق والنجاح فى تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.