الموجة الـ 19.. إزالة 53 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، والتي بدأت الأحد الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و الذي تضمن الإشارة إلى أنه تم على مدار اليومين الماضيين"إزالة 53 حالة تعد، و32 حالة على أملاك دولة، و21 حالة على أراضي زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

من جانبه، قال أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر يناير، فبراير، ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية منذ الأحد الماضي، وتستمر حتى 26 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل،وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.