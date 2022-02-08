الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الموجة الـ 19.. إزالة 53 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

الإزالة
الإزالة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في  حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، والتي بدأت الأحد الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، و الذي تضمن الإشارة إلى أنه تم على مدار اليومين الماضيين"إزالة 53 حالة تعد، و32 حالة على أملاك دولة، و21 حالة على أراضي زراعية، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

 من جانبه، قال أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة  يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر يناير، فبراير، ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية منذ الأحد الماضي، وتستمر حتى  26 الشهر الجاري، تليها المرحلة الثالثة والمقرر تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل،وذلك في ظل متابعة يومية من السيد الدكتور المحافظ، لغرفة العمليات تحت إشراف السكرتير العام.

بني سويف المرحلة الثالثة أراضي الدولة الأراضي الزراعية المرحلة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

شهود قضية «شقة الزمالك»: «اشتبهنا فى أثرية التحف أثناء تنفيذ الحكم»

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رياح وأمطار وصقيع على هذه المناطق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

فى لفته إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة مواطن يعول 3 أبناء مرضى ويوجه بتوفير الدعم لهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف .. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم خزان مياه فى بلدة شرقى نابلس