الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 سيارات إطفاء تخمد حريق ورشة ميكانيكى بالعياط

حريق ورشة ميكانيكي
حريق ورشة ميكانيكي

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة ميكانيكي فى منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون إصابات في بشرية.

الحماية المدنية حريق ورشة ميكانيكي العياط النجدة

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