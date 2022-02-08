النيابة تحيل متهمين بالنصب على المواطنين في المعادي للمحاكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح؛ لاتهامهما بالنصب على مواطن والاستيلاء منه على مليوني جنيه.

كان تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما، والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا، واختفائهم عقب تحصلهم على المبلغ المالى.

واعترف متهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بأنه نظراً لسابقة تعرفهما على المجنى عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى وعلمهما بثرائه، اختمرت فى ذهنهما فكرة النصب عليه، والاستيلاء منه على مبالغ مالية.

وفى سبيل ذلك قاما بـ إيهامه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا، وتحصلا منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار.

وأكد المتهمين أمام مباحث القاهرة، بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وشراء السيارة والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وشراء شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، واتهمهما بالنصب عليه فتم حبسهما.