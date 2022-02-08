الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تحتج لدى تركيا بسبب حفل راقص فى دير أرثوذكس

دير سوميلا
دير سوميلا

أعربت اليونان عن استنكارها لما حدث في دير سوميلا المسيحي الأرثوذكسي السابق في تركيا، واصفه الصورة التي أظهرت فرقة موسيقية ترقص داخله بأنها "إساءة" و"تدنيسا" للمكان الأثري.

 

وطالبت وزارة الخارجية اليونانية السلطات التركية "ببذل قصارى جهدها لمنع تكرار مثل هذه الأفعال"، مشددة على ضرورة "احترام الموقع المرشح للإدراج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

 

وتابعت الوزارة أن "الصور الحديثة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها فرقة موسيقية أجنبية ترقص ديسكو في منطقة دير باناجيا سوميلا التاريخي تعتبر تدنيسا للمعلم".

 

وتم تجريد الدير من صفته الدينية الرسمية منذ فترة طويلة، ويعد حاليا متحفا تديره وزارة الثقافة التركية، كما يزوره ألوف السائحين والمسيحيين الأرثوذكس سنويا.

 

وعلى صعيد آخر، أقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الزراعة سبيليوس ليفانوس، بعد أن ظهر الأخير في مقطع مصور يسخر من جهود حكومية للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.

 

وظهر ليفانوس وهو يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات.

 

وقال بيان حكومي إن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة".

 

وأضاف أن ليفانوس "أقر بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف"، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها.

 

والتقط المقطع المصور خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي اليونان.

 

وفي الاجتماع، سمع رئيس البلدية وهو مسؤول حكومي سابق عندما كان حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في السلطة خلال الفترة من 2004 إلى 2009، وهو يقول إن "الحزب كان بإمكانه الفوز في انتخابات 2007 رغم الصعاب من خلال تقديم أكياس (من المال) لتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب اليونان قبل أسابيع ما أدى لمقتل عشرات الأشخاص".

 

 

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