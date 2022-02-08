الرئيس التونسى: لم أتدخل أبدا فى القضاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لم يتدخل أبدًا في القضاء، وأنه التجأ لحل المجلس الأعلى للقضاء؛ لأنه صار ضروريًا.

وقال سعيد -خلال لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن بقصر قرطاج اليوم- إن المجلس الأعلى للقضاء انتهى، مبينًا أنه تم اللجوء إلى حله من أجل تطهير البلاد، وهذا أمر ضروري، معتبرًا أن هذا التطهير لا يكون إلا بقضاء عادل يتساوى الجميع أمامه.

وانتقد سعيد -في فيديو بثته صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- ما اعتبره أن العديد من الجرائم تمر دون عقاب ودون خوف من العقاب، لأن من يرتكبها له حماية من أطراف في السلطة تسللت للقضاء، موضحًا أنه لا يمكن أن يتحوّل القاضي أو أي هيئة أخرى إلى مُشرّع كما حصل مع بعض الهيئات التي تُوصف بأنها مُستقلة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 3 آلاف و495 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيانٍ - أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي، بلغ 6 ملايين و271 ألفًا و674 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و621 ألفًا و275 شخصًا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و650 ألفًا و399 شخصًا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقًا.

وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونًا و810 آلاف و15 جرعة، داعية المواطنين للتسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.