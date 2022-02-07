أبوجبل: مفيش أهلى وزمالك فى منتخب مصر

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، تفاصيل مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال محمد أبو جبل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر " : "إحنا عدينا بمواقف صعبة كثيرة طوال مشوار البطولة وكان هناك إصابات كثيرة ومرينا بظروف صعبة كثيرة ".

وأضاف: "أنا كنت بتدرب أثناء فترة إصابتي بـ كورونا ولم أصب حينها بأي أعراض، وكان هناك إصرار للحاق ببعثة منتخب مصر، وعملت 4 مسحات في يوم عشان الحق بعثة المنتخب في الكاميرون".

وتابع: " نت متوقع أن نصل للمبارة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية"، مضيفا: "كان عندي ثقة كبيرة في الله أنه من الممكن أن أشارك في أي وقت".

وأكمل: "محمد الشناوي حارس مرمى كبير ومحترم، ومفيش أهلى وزمالك في المنتخب وكلنا منتخب مصر"، مضيفا: "كلنا على نفس المستوى وأي لاعب سوف يشارك سوف يؤدي المطلوب منه".