صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى المبرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل فى مستشفى المبرة بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أنه يتم صرف الأجهزة التعويضية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التامين الصحي بالقاهرة مع جمعية الوفاء والأمل.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية عن وجود المستلزمات ومايخص الأجهزة التعويضية بالنسبة للأطراف الصناعية، وأجهزة شلل الأطفال.

تقدم هيئة الرعاية الخدمة بجمعية الوفاء والأمل خدماتها، حيث إن المنتفع يقيم ثلاثة أيام على نفقة هيئة الرعاية الصحية حتى يتم تسليمه الجهاز ويتم تدريبه عليه بمعرفة الجمعية.

وفى سياق متصل، قالت هيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد مجهزة بأحدث التقنيات في مجال تشخيص الأورام ومعدلات انتشارها وعلاجها، لرفع معاناة مرضى الأورام وذويهم بوحدتي الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وأوضحت، أن وحدة العلاج الإشعاعي Radiotherapy بالمستشفى تتميز بتجهيزها بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي حيث تضم الوحدة جهاز Elekta Model Synergy Platform تقنية IMRT ثلاثي الأبعاد متعدد الشدة والتي تضمن أعلى معايير الدقة والأمان.

وأشارت الهيئة، إلى أن تلك التقنية توفر مزيدا من التحكم في الجرعة الإشعاعية؛ وبالتالي تقليل جرع الإشعاع التي تصيب الخلايا أو الأنسجة الطبيعية أثناء توصيلها إلى الخلايا السرطانية.

وتابعت، أنه يمكن متابعة حالة المريض الصحية في مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، حتى لو كان من غير منتفعي التأمين الصحي الشامل.