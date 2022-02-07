وزير الدفاع البولندي ونظيره البريطاني يبحثان التهديد الروسي للأمن الأوروبي

أعلن مسؤولون بولنديون أنه من المقرر أن يعقد وزير الدفاع البولندي ونظيره البريطاني اجتماعا في لندن لإجراء محادثات بشأن التهديدات للأمن الأوروبي التي تشكلها روسيا، خاصة حشدها العسكري الأخير قرب أوكرانيا.

وذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الانجليزية أنه من المتوقع أن يبحث وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك ونظيره البريطاني بين والاس، التوترات فيما وراء الحدود الشرقية لبولندا مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

ووفقا لوزارة الدفاع البولندية، فإن الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون التهديد الروسي لأوكرانيا ودول وسط أوروبا.

فيما أفادت وسائل إعلام بولندية رسمية بأنه من بين الموضوعات الأخرى التي سيتطرق إليها الوزيران الوضع في بيلاروسيا والأمن السيبراني.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعرب - في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي - عن قلقه العميق إزاء الأنشطة العدائية الروسية على الحدود الأوكرانية .

وقال جونسون إن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون "سوء تقدير مأساوي". ووجه تحذيره خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الأربعاء الماضي مع بوتين.