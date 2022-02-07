محافظ الإسكندرية يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات «حياة كريمة»

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، معدلات الإنجاز بمشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الثغر، بحضور اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب.

وخلال الجولة، ثمنت عازر الجهود التي يبذلها جميع القائمين على تنفيذ مشروعات المبادرة، مؤكدة أنه جار تكثيف جميع الجهود لتحقيق نسب إنجاز عالية والانتهاء من جميع الأعمال في وقتها المحدد، مشيرة إلى أنه من المقرر الإنتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها في 30/ 6/ 2022.

من الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمركز ومدينة برج العرب تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى. حيث تشمل مدينة برج العرب لتطوير مركز برج العرب و3 قرى أم و46 قرية تابعا، بتكلفة 3 مليارات جنيه، ويستفاد منها 130 ألف نسمة.

وكانت قد افتتحت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، أمس، ملتقيين تدريبيين تحت عنوان الملتقى الثاني دور الإعلام في التعامل مع الأزمات والكوارث، والملتقى التنسيقي لشباب الوجه البحري والدلتا للتوعية في مجابهة الأزمات، والذي ينظمهما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة 6 _ 10 فبراير 2022، وبالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة منظمة اليونسكو.