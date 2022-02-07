إحالة أوراق 5 متهمين فى مشاجرة دار السلام إلى المفتي

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الاثنين، الستار على قضية مقتل واصابة خمسة أشخاص بمركز دار السلام بان قضت باحالة أوراق 5 متهمين من عائلة واحدة إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم، عقب إدانتهم بقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بالرصاص من عائلة أخرى بدائرة مركز دارالسلام، بسبب خلافات سابقة بين العائلتين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم محمود، ومصطفى أبوالقاسم زيدان، بأمانة سر عصام الألفى.

وترجع أحداث القضية إلى شهر يناير من عام 2018، عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بوقوع معركة بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلى ومصابين بقرية “عزبة رضوان” بدائرة المركز، فانتقلت إلى مكان البلاغ قوات الشرطة وقيادات إدارة البحث الجنائى، وقوات من الأمن المركزى، وتمت السيطرة على الأوضاع وفرض الهدوء داخل القرية.

وتبين أن معركة وقعت بين عائلتى قورة والعسيلات بالقرية، بسبب خلافات سابقة بين أفراد العائلتين، وإطلاق أفراد من العائلة الأولى الرصاص من بنادق آلية بحوزتهم على أفراد من العائلة الثانية، مما نتج عنه مقتل وليد وعاصم. ع من العائلة الثانية، وإصابة 3 آخرين من نفس العائلة بطلقات نارية.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى دارالسلام المركزى، والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وحددت أجهزة الأمن 5 متهمين من عائلة قورة بارتكاب الحادث، وجرى ضبط 2 منهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهما، وإحالة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى تمهيد لتنفيذ الحكم بالإعدام فى حق المتهمين بعد استنفاذ كافة اوجه الطعن ونهائية الحكم.

جدير بالذكر أن مركز دار السلام احد المراكز التابعة لمحافظة سوهاج شهدت مشاجرة بين عائلتين فى غضون عام ٢٠١٨