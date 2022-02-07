الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق فى حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الدائرى الأوسطى

جثة
جثة

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه، مساء اليوم الاثنين، اثر اصطدام سيارته بأخرى ملاكي أعلي الطريق الدائري الأوسطي اتجاه أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي مما تسبب في مصرع "محمد ج" 29 سنة، قائد السيارة الميكروباص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

سائق سيارة ميكروباص مصرع اصطدام السيارة الطريق الدائري اتجاه أكتوبر

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وائل لطفي

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