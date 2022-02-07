مروان: 8 مليارات جنيه ضختها المحاكم والشهر العقاري في خزينة الدولة

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن القطاعات الخدمية لوزارة العدل حققت مليارات الجنيهات للدولة، حيث حقق الشهر العقاري والمحاكم لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه، بإجمالى 3.7 مليار جنيه من الشهر العقارى و4.3 مليار جنيه من المحاكم.

جاء ذلك ضمن حصاد تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية والتي أطلقتها الوزارة عام 2019.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.