وزير السياحة يبحث أوجه التعاون مع مديرة هيئة المعونة الأمريكية بمصر

التقى، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسيدة ليزلي ريد المديرة الجديدة لهيئة المعونة الأمريكية بمصر (USAID)، لمناقشة أوجه التعاون على المستوى السياحي والأثري، بحضور مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومسئولة ملف أمريكا بوزارة التعاون الدولي، ورئيس فريق السياحة الثقافية بهيئة المعونة الأمريكية بمصر.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون لتطوير ورفع كفاءة المواقع السياحية والأثرية ومن بينها تلك الموجودة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر خاصة في ظل ما تتمتع به هذه المدينة من مقومات سياحية متميزة تجعلها محطة هامة على خريطة السياحة الثقافية.

كما استعرضت السيدة ليزلي ريد أنشطة الهيئة في الفترة القادمة استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27" العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن هناك تعاون بين الوزارة وهيئة المعونة الأمريكية في العديد من المشروعات والتي من بينها مشروعات خفض منسوب المياه الجوفية في مناطق كل من كوم امبو وإدفو بأسوان، وكوم الشقافة بالإسكندرية.

وتستعد كافة الوزارات المعنية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP27" الذي سيقام في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ويأتي الإعداد والتجهيز السياحي لهذا الحدث على رأس أولويات وزارة السياحة والآثار، فيتم تسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد نحو حماية البيئة والسياحة المستدامة والخضراء الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم إصدار قرار وزاري بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.