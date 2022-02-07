الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد، لاستعراض آخر التطورات حول الوضع الراهن للفيروس الحالي، وجهود الأطقم الطبية في تطعيم المواطنين باللقاح المضاد للفيروس المستجد، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأجهزة الصحية بالمحافظة.

وناقش محافظ بورسعيد تطورات الوضع الوبائى الحالي، وآخر الإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث استمع لشرح موجز من الحضور عن جهود مواجهة الفيروس وتطورات الوضع، ومعدلات تلقى المواطنين للقاح المضاد للفيروس، مشددًا على أهمية تلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين لمواجهة تداعيات الفترة الراهنة.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدا على توفير كافة الدعم للنظام الصحي بالمحافظة .

كما تأكد المحافظ من توافر المستلزمات والأدوات الطبية والعلاجية الخاصة بالفيروس المستجد، ومتابعة الأرصدة المتوفرة من المستلزمات الطبية، وكذا التأكد من أسلوب استقبال المواطنين وتقديم الخدمة الصحية، مؤكدا ضرورة وعى المواطن والاستمرار في ارتداء الكمامات، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشاد «الغضبان»، بجهود الجيش الأبيض الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا ويبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أننا جميعا نثمن جهود الأطقم الطبية وجميع العاملين في المنظومة الصحية لما يبذلونه من جهود متواصلة خلال الفترة الراهنة.

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