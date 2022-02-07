العدل تُطلق برنامج «وزارتى» لميكنة الدورة المستندية ومتابعة تنفيذ التكليفات

أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير العدالة، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019وحتى ديسمبر 2021، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية للإعلان عن إنجازات الوزارة خلال عامين من إطلاق خطة التطوير في 2019، أنه تم تحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة، حيث استقبل المكتب الفني للوزير 17 ألفا و769 ملفا، وتم عرضها خلال تلك الفترة وتم إنجاز 17062 ملفا منها بنسبة 96%.

كما أعلن عن إطلاق برنامج لميكنة الدورة المستندية ومتابعة تنفيذ التكليفات المسندة لقطاعات وإدارات الوزارة "برنامج وزارتي".

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.