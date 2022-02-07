الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد تكريمها من وزيرة الهجرة.. «كوثر زكي» قصة نجاح ملهمة لكل مصرية مهاجرة

المهندسة كوثر زكي
المهندسة كوثر زكي

اشتهرت بعملها في هندسة الميكروويف بما في ذلك تصميم موجهات الموجات الميكروية والرنانات والمرشحات، إنها المهندسة الكهربائية المصرية الامريكية كوثر عبد الحميد زكي من مواليد 1940.

وأعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم صباح اليوم منح درع التكريم للدكتورة المهندسة الكبيرة كوثر عبد الحميد زكي رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديرًا على جهودها ونبوغها وكل ما قدمته للمجتمع في مجالها العلمي والعملي الذي تفوقت فيه.

ووصفت السفيرة نبيلة مكرم المهندسة كوثر بأنها قصة نجاح مؤثرة وملهمة لكل سيدة مصرية بالخارج، خاصة أنها استطاعت تجاوز عدة تحديات وقامت بتربية نجلتيها «منى وهدى» على أكمل وجه وسط ظروف الغُربة وحققت بالتوازي إنجازات جعلتها موضع فخر وإلهام للمصريات جميعا.


من جانبها، أكدت المهندسة كوثر أنها تدين بالفضل لوطنها مصر ولجامعتها جامعة عين شمس التي تفخر بها وكانت عاملا رئيسيا في كل ما حققته ووصلت إليه.

 

نشأة المهندسة المصرية الامريكية كوثر زكي

 

نشأت كوثر بالقاهرة في أسرة بسيطة ولديها 6 أخوات، لم يكن والدها يؤمن بتعليم الفتيات لكنها كانت تؤمن بنفسها ولديها حلم قررت ان تسعى لتحقيقه، ثابرت حتى أكملت تعليمها الجامعي حتى تخرجت من كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية بجامعة عين شمس عام 1962.

 

الدرجات العلمية التي حصلت عليها كوثر زكي

 

تزوجت وسافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على العديد من الدرجات العلمية الهامة، حيث كانت أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا - بيركلي عام 1969 ، وأول أستاذة هندسة بجامعة ميريلاند ابتداءً من عام 1970، كما تخصصت في هندسة الميكروويف بما في ذلك تصميم موجهات الموجات الميكروية والرنانات والمرشحات، فضلا عن أنها أستاذة فخرية في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة ميريلاند - كوليدج بارك.


حصلت على زمالة IEEE في عام 1991، "لمساهماته في تحليل موجهات الموجات العازلة والرنانات وتطبيقاتها في تصميم مرشحات الميكروويف والمذبذبات"، وهي أيضًا زميلة في أكاديمية الكهرومغناطيسية.

الهجرة كوثر عبد الحميد زكي هندسة تكريم نبيلة مكرم كوثر زكي

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