أسرة «فتاة المول» ضحية غدر صديقتها: عايزين حقها يرجع (فيديو)

لحظات من الترقب والانتظار تقضيها أسرة وعائلة نجلاء نعمة الله، ضحية غدر صديقتها، حيث تنظر محكمة الإسكندرية، اليوم، القضية المعروفة إعلاميًا ب« فتاة المول» والتي راحت ضحيتها المجني عليها نجلاء على يد صديقتها و2 آخرين من أقاربها.



وأجرت «الدستور» بثا مباشرا من أمام محكمة الإسكندرية وسط المحافظة مع أسرة وعائلة نجلاء.



وقالت فتحية عبد الخالق سليمان، خالة المجني عليها، إن الجميع متواجد اليوم أمام المحكمة في انتظار الحكم العادل الذي يثلج صدورنا جميعًا، لنعود إلى منازلنا بالبشرى وهي القصاص العادل من نور التي قتلت ابنتها ومعاونيها.



وأضافت لـ«الدستور»، أن نجلاء كانت فتاة خلوقة، وخيرة والجميع يشهد بذلك، من أصحابها وكل من يعرفها، وكانت ترعى صديقتها وتحبها فكيف استطاعت أن تفعل بها ذلك وتقتلها رغم استغاثتها بها.



وتابعت: «يوم الجريمة، كانت نجلاء معها مبلغ من المال، حيث اقتحم العيادة التي كانت تعمل بها أثنان لسرقتها، وكانت المتهمة نور متواجدة»، وعندما استغاثت بها نجلاء قالت لهم المتهمة: «اقتلوها وأنا هكمل عليها»، لافتة أننا جميعا لم نكن نتوقع أن صديقتها يمكن ان تفعل ذلك، وننتظر اليوم أن نعود فرحين بإعدام المتهمة ليكون اليوم فرح نجلاء.



وأوضحت ابنة خالتها، أن الضحية نجلاء هي من قامت بمساعدة المتهمة نور في يوم خطوبتها، في ارتداء فستان الخطوبة والحذاء، وبعد وفاة ابن خالتها تفاجئوا بالأعمال الخيرية التي تقوم بها، حيث كانت تشارك في تجهيز الفتيات، ومساعدة الأيتام وغيرها.

ومن جانبه، أشار عم الضحية، إلى أن القصاص هو الرادع في تلك القضية لكي تكون عبرة لمن تسول له نفسه بفعل ذلك والاستهانة بالأرواح، لافتا إلى أن تلك القضية أطرافها الخير والشر.

وأكد، أن ابنتهم الضحية كانت مثالا للأخلاق، وطالبة ناجحة، والكل يشهد بذلك، وهو ما ترجم من خلال الرحمات والدعوات لها من الناس سواء في قريتها أو بجميع أنحاء مصر، موجهًا الشكر لكل فرد من أفراد الشرطة ورجال القضاء، لاهتمامهم بحق ابنتهم.

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 35، اليوم محاكمة المتهمين في واقعة قتل نجلاء نعمة الله بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، والمعروفة إعلاميا بمقتل فتاة المول، حيث تم تأجيل القضية في 6 ديسمبر الماضي إلى اليوم 7 فبراير، لعرض المتهمين على الطب النفسى وإصدار تقرير بسلامه قواهم العقلية إلى هيئة المحكمة.

وكانت قد شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، جريمة شنعاء حيث أقدم 3 أشخاص بقتل سكرتيرة طبيب تدعى نجلاء نعمة الله أثناء عملها بالعيادة لحجز مواعيد المرضى، وكانت المتهمة الأولي في القضية هي صديقتها.



