الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية من المواقع تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامهم بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المواقع  تحت الإنشاء بمحيط القاهرة الجديدة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين 

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط 3 أشخاص يستقلون سيارة وبحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية، وبسؤالهم عن مصدرها أقروا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

باستدعاء المقاول المسؤل عن الموقع محل الواقعة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية وبإرشادهما أمكن ضبط جوال بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية داخل مخزن مستأجر بإسم أحد المتهمين بمنطقة النهضة بالقاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

شرطة القاهرة الجديدة متهمين قسم شرطة سرقة

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