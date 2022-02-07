الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات أطلق النار على الشرطة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لقيامه بإطلاق النار على قوات الشرطة أثناء ضبطه وبحوزته مخدرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب،  والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

وترجع وقائع القضية لقيام معاون مباحث أولاد صقربضبط وتفتيش مسكن وملحقات المتهم "حسنى م ال"  32 عاما عامل عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار اذن النيابة لضبط المشتبه به لإتجاره في المخدرات، فقام المشتبه به  بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش بحوزته  ليتمكن من الهروب فبادره  بإطلاق أعيرة تحذيرية  في الهواء للحد من خطورته  وتمكن من ضبطه والسلاح النارى بندقية خرطوش  وضبط بحوزته لفافات من مخدر البانجو.

محكمة جنايات الزقازيق المشدد 10 سنوات معاون مباحث أولاد صقر مدير أمن الشرقية اطلاق اعيرة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

من المشرحة للمقابر.. خروج جثث سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يوقعان عددًا من مذكرات التفاهم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟