المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات أطلق النار على الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لقيامه بإطلاق النار على قوات الشرطة أثناء ضبطه وبحوزته مخدرات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

وترجع وقائع القضية لقيام معاون مباحث أولاد صقربضبط وتفتيش مسكن وملحقات المتهم "حسنى م ال" 32 عاما عامل عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار اذن النيابة لضبط المشتبه به لإتجاره في المخدرات، فقام المشتبه به بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش بحوزته ليتمكن من الهروب فبادره بإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء للحد من خطورته وتمكن من ضبطه والسلاح النارى بندقية خرطوش وضبط بحوزته لفافات من مخدر البانجو.