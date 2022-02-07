الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: علاج كورونا بالأجسام المضادة عبر الاستنشاق أثبت سلامته

علاج كورونا
علاج كورونا

أعلنت شركة الأدوية الكورية الجنوبية العملاقة سيلتريون، اليوم الإثنين، أن علاج الأجسام المضادة عبر الاستنشاق المرشح لعلاج كورونا، أثبتت سلامته في تجربة سريرية.
وذكرت الشركة - وفقا لوكالة أنباء يونهاب - أنه تم تسجيل 24 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة في المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجرتها "إينهاليون فارما" (Inhalon Biopharma) الشريك العالمي للشركة في أستراليا، موضحة أنها تخطط لتسريع تطوير برنامج علاجي متعدد مضاد لكورونا يضم دوائها الجديد مع علاج "سي تي- بي 63" (CT-P63)، وهو علاج مرشح بالأجسام المضادة.
وقالت إنها أكملت تقديم خطط المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للعلاج بالأجسام المضادة المتعدد بما يشمل علاجها عبر الاستنشاق في ثلاث دول وهي البوسنة وصربيا ومقدونيا الشمالية.
ويستخم عقار سي تي- بي 63 وهو جسم مضاد أحادي النسيلة، نطاق ارتباط مستقبلات "بروتين السبايك" كعلاج للعدوى بكورونا، وقد أظهر قدرة تحييد ضد السلالات السابقة، ألفا وبيتا وجاما ودلتا وهو يختلف عن ريجكيرونا- وهو جسم مضاد أحادي النسيلة فعال ضد الفيروس.
ويُشار إلى أن الجسم المضاد أحادي النسيلة هو نوع من البروتين تم تصميمه ليرتبط ببنية معينة، وقد حصل عقار ريجكيرونا، على تصديق مشروط من وكالة سلامة الأدوية الكورية، ليصبح أول عقار محلي لعلاج كورونا، كما حصل العقار على تصريح من جهات أجنبية للاستخدام الطارئ بما يشمل وكالة الأدوية الأوروبية وغيرها.

سول علاج كورونا كوريا الجنوبية

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وائل لطفي

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