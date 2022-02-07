الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: ثلث الأشخاص يتجاهلون أعراض سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس

حذر الخبراء من وجود العديد من الأعراض التى تخص سرطان البنكرياس لا ينبغي علينا تجاهلها، فمن المهم  طلب المساعدة في أقرب وقت ممكن، حيث أن تشخيص سرطان البنكرياس غالبًا ما يتم بعد فوات الأوان وتمكن المرض الصامت من الجسم.

ووفقًا لموقع “thesun” تعتبر الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي آلام الظهر وعسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الوزن، وإذا كنت قد عانيت من أي من هذه لأكثر من أربعة أسابيع ، فيجب عليك الذهاب إلى طبيبك العام للكشف وإجراء المزيد من التحاليل والاشاعات.

ومن جانبها تحث الجمعية الخيرية لسرطان البنكرياس في المملكة المتحدة أي شخص يعاني من اليرقان أو اصفرار الجلد أو العينين على الذهاب للاطمئنان، حيث أظهر استطلاع للرأي في نهاية العام الماضي أن 28 % من الأشخاص ينتظرون ثلاثة أشهر قبل طلب المساعدة بعد ملاحظة أعراض جديدة، مما يدعو للقلق، فلم يختفي سرطان البنكرياس بسبب Covid-19، كما أنه لا يوجد وقت للانتظار مع سرطان البنكرياس فكلما كان الفحص مبكرًا كلما كان ذلك أفضل بالطبع.

وفقًا للموقع:" سرطان البنكرياس هو النوع الحادي عشر الأكثر شيوعًا من السرطانات في المملكة المتحدة وسادس أكبر سبب للوفاة من السرطان، كما ان السرطان لديه أقل معدل بقاء من أي أنواع أخرى حيث يموت أكثر من نصف المرضى في غضون ثلاثة أشهر من التشخيص للاسف، فيصيب المرض غدة كبيرة هي جزء من الجهاز الهضمي - يقع البنكرياس خلف المعدة وتحت الكبد، لها وظيفتان رئيسيتان: تنقيط إنزيمات الجهاز الهضمي في الأمعاء للمساعدة في تكسير الطعام ، وإطلاق هرمونات الأنسولين والجلوكاجون لتنظيم نسبة السكر في الدم.

ومن هنا يحدث سرطان البنكرياس عندما تتشكل الخلايا السرطانية الخبيثة في أنسجة البنكرياس.

سرطان البنكرياس الخلايا السرطانية الخبيثة تكسير الطعام إطلاق هرمونات الأنسولين سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة

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