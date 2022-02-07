حددت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجراءات تقدم الطلاب المكفوفين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021_2022 .



وجاءت وفق خطاب الإدارة العامة للامتحانات الذي عممته على المديريات التعليمية كالآتي:

إجراءات تقدم الطلاب المكفوفين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022

يسمح للطلاب المكفوفين المقيدين بمدارس النور والأمل بالتقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بطريقة برايل "طبقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويكون تقدمهم للامتحان على الشعبة الأدبية ويجوز للطالب الكفيف الاستعانة بمرافق كفيف بعد الحصول على خطاب معتمد من المدرسة، وتحت مسئوليتهم، بعدم قدرة الطالب على القراءة والكتابة بطريقة برايل وتطبق عليه نفس الشروط والأحكام المتبعة في امتحان الطلاب المرضى بمرافق.

يسمح للطلاب المكفوفين الراغبين بالتقدم لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة "المبصرين" بمرافق طبقًا لما هو متبع في امتحان الطلاب المرضى بمرافق وتطبق عليهم نفس الشروط والأحكام

ونوهت إلى أنه في جميع الحالات السابقة على إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب اخطار الإدارة العامة للتربية الخاصة، ورئيس لجنة سير الامتحان ولجنة النظام والمراقبة بالحالات السابق ذكرها والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

يأتي ذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا الذي يجتاح مصر والعالم كله.

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شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لها أنه لا يسمح لطلاب الثانوية العامة التقديم للاستمارة الالكترونية بعد المواعيد المحددة لها.



وكشفت الوزارة كل التفاصيل عن التسجيل الإلكتروني وهي كالتالي :

- تقوم الإدارة العام لنظام المعلومات ودعم اتخاذ القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ يناير لعام ٢٠٢٢ بإتاحة التسجيل.



- آخر موعد للتسجيل الاستمارة هو الخميس الموافق ٢٤ فبراير بعام ٢٠٢٢.



- يبدأ الطلاب في تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الاحد ٢٠ فبراير لعام ٢٠٢٢.



- يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية بها جميع البيانات.