الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول تعليق من وزير التعليم بشأن قرارات امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي صدور أي قرار من الوزارة بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير، في تصريح خاص، “أعلنا مرارا أن كل التفاصيل سوف نعلنها في مؤتمر صحفي بعد منتصف العام”.

وكانت قد انتشرت أخبار تفيد بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة ورقية والتصحيح لن يكون إلكترونيًا.

وكانت قد حددت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقدم للطلاب الراسبين والمفصولين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 على نظام المنازل.

وتضمنت الأوراق الآتي:
- تقوم المدرسة بتسجيل الطلاب واعطاءهم الكود للتسجيل بالاستمارة، مع مراعاة عدد سنوات التقدم، وإذا تعذر يتوجه لإداوة شئون الطلبة والامتحانات بديوان المديرية.

-  بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي بحوالة قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات ويستخرج من المديرية.
- بيان نجاح الصف الأول الثانوي بحوالة قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات 10 جنيهات ويستخرج من الإدارة التابعة لها المدرسة.
- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي قيمتها 18 جنيهًا وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.
- للطلاب الراسبين يقدم بالإضافة لما سبق بيان رسوب ويستخرج من المديرية.
- الطالب المفصول يرفق قرار الفصل.
- الطالب الذي سحب الملف يرفق طلب سحب الملف.
- الاستمارة الإلكترونية 4 صفحات لمنازل جدد و8 صفحات لمنازل راسب.
- طابع دعم مشروعات 10 جنيهات يلصق على الاستمارة.
- 2 صور حديثة بخلفية بيضاء للطالب وتكون نفسها على الاستمارة وعليها اسم الطالب وتختم الصور من الخلف.
- شهادة ميلاد حديثة للطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

- إيصال سداد رسم الامتحان من البريد بكود الطالب.

مؤتمر صحفي الثانوية الصف الثاني الثانوي امتحانات الثانوية امتحانات الثانوي الشهادة الثانوية الامتحانات التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة

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