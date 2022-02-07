انطلاق 350 مركب صيد عقب استقرار حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

انطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس لليوم الثاني على التوالي، اليوم الاثنين، نظراً لاستقرار الطقس على مدن وقرى المحافظة، وجرى تزويد 350 مركب بالوقود والثلج، كما انطلقت أمس 226 مركب صيد عقب استئناف رحلات الصيد وحركة الملاحة لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستمرار حركة الصيد لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتبارًا من أمس الأحد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن لمتابعة حالة الطقس، والتعامل الفوري مع أي تغييرات قد تشهدها المحافظة.

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الاستقرار النسبي لليوم الثاني على التوالي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام لموجة الطقس السيئ بدء من يوم الخميس الماضي حتى يوم السبت الماضي، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، وسطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

فيما أعلنت محافظة كفرالشيخ عن استمرار حالة الاستنفار القصوى، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة.

وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالاستعداد على مدار 24 ساعة عمل، وذلك من أجل مواجهة موجة الأمطار والسيول والطقس السيئ المتوقع خلال اليومين المقبلين.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة والجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وصفايات الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة من أجل كسح مياه الأمطار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث بعد ذلك.

