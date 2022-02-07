الشرطة الإسبانية تعتقل شبكة تمول ميليشيات مرتبطة بتنظيم داعش فى ليبيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية شبكة مكونة من ثلاثة أفراد في مدن فالنسيا وبرشلونة وجيرونا، وقدمتهم للمحاكمة، بتهمة تمويل عناصر إرهابية في ليبيا.

وأفادت صحيفة "يورو ويكلي نيوز"بأنه "تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تعاون ضباط من كتائب المعلومات الإقليمية في سان سيباستيان وبيلباو وفالنسيا على المستوى الوطني، مع قوات من اليوروبول على المستوى الأوروبي".

وأضافت أن "التحقيق أسفر عن كشف شبكة أعمال معقدة على مستوى دولي، تعمل في تحويل وتوفير الأموال لميليشيات إرهابية في ليبيا مرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي".

وعلى صعيد آخر، سجلت إسبانيا 74 ألفا و368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الساعات الأربع والعشرين الماضية.



كما سجلت البلاد 183 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إسبانيا كانت يوم 3 يناير، بواقع 372 ألفا و766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 نوفمبر 2020، بواقع 1623 وفاة،

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى عشرة ملايين و199 ألفا و716 إصابة، والوفيات إلى 94 ألفا.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و160 ألفا و61 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.