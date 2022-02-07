الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على عامل خطف وهتك عرض طالبة إثر علاقة غرامية فى حلوان

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الإثنين، الحكم على عامل خطف وهتك عرض طالبة إثر علاقة غرامية في حلوان.


يصدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وهاني حمودة.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة الصادر برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، عن أن المتهم "علا .ع"، 18 سنة، عامل قام بخطف المجني عليها "منار.م" من غير تحايل أو إكراه بأن قام على إثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها اإلى مسكنه بزعم الاختلاء بها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد بأن ظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها، مواقعا أياها وفض بذلك غشاء بكارتها محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أتم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269 / 1 من قانون العقوبات حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود

الشاهد الأول المجني عليها "منار .م" استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها وقالت إنها 
تشهد بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها وجثم فوق جسدها، مواقعا أياها وفض غشاء بكارتها وأمنى بها وصارت حبلى.

الشاهد الثاني محمود محمد، نقيب شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان، استمعت النيابة العامة إلى أقوال ضابط مباحث قسم شرطة حلوان، وشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى أنه على إثر علاقة عاطفية بين المتهم والشاهدة الأولى (المجني عليها) واستدرجها إلى مسكنه وظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوقها، مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها.

الحكم عامل خطف هتك عرض طالبة علاقة غرامية حلوان المستشار محمد احمد عطية

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