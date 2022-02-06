«قنا الجديدة» تطرح مناقصة لتنفيذ أعمال المسطحات الخضراء بـ«الإسكان الاجتماعي»

أعلن جهاز مدينة قنا الجديدة برئاسة المهندس رضوان عبد الراشيد، طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمنطقة الإسكان القومي ومنطقة 67 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي أعلى مصنع الفلنكات بالحي الأول والحي الثاني بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة قنا، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأضاف رئيس الجهاز أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 15000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً.

وأشار عبد الرشيد إلى أن ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 6 مارس بمقر الجهاز، موضحاً أن فئة التصنيف المناقصة الفئة السابعة أشغال عامة أو الفئة الرابعة أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق.