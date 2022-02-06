تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 29 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها ناقلة الغاز المسال (BW PAVILION ARANTHERA)، والتى ترفع علم سنغافورة و يبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 68 الف طن من الغاز المسال.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21094 طن تشمل: 4454 طن رمل و7000 طن فوسفات و 800 طن سماد و4840 طن يوريا و4000 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41702 طن تشمل: 3500 طن ذرة و 8121 طن قمح و858 طن خشب زان و12223 طن حديد و17000 طن سلاج.



بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 549 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وبطاطس وبصل أخضر وبسلة و فاصوليا وفول أخضر وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «أعشاب وبصل وبردقوش وفلفل وكراوية وفول وريحان ونعناع وليمون»، وفواكه «برتقال وبلح وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والكويت وباكستان وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وسلوفينيا وروسيا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا والصين وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 653 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2324 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132591 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1250 طن قمح متجه إلى صوامع بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3812 شاحنة.