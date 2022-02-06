نجاح عملية إعادة بناء التجويف الحقي وعمل مفصل صناعي لمريض بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة العظام بالمجمع الطبي بالإسماعيلية في إجراء عملية ذات مهارة خاصة، لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعاني من تحلل لرأس عظمة الفخذ الأيسر، في إطار استمرار تقديم حزم الخدمات الطبية المتميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أنه بعد مناظرة الحالة من قبل الفريق الطبي، تقرر إجراء جراحة للمريض لإعادة بناء التجويف الحقي وإجراء مفصل صناعي كامل سيراميكى ذو رأس كبير ليتمكن الشاب من الحركة والسير بشكل طبيعى.

وأشارت إلى أن تكلفة هذه الجراحة في القطاع الخاص تتعدى 70 ألف جنيه، بينما ساهم المنتفع بـ 300 جنيه فقط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر أطباء العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهم الدكتور محمد حسن استشاري العظام، الدكتور عماد عثمان اخصائي العظام، الدكتور بيتر سمير أخصائي العظام، وبمشاركة الدكتور مصطفي السعيد استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز المكون من؛ أحمد شحاتة مشرف العمليات، ميرنا راغب فني تمريض، بولا جابر سلامة فني تمريض.