الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نجاح عملية إعادة بناء التجويف الحقي وعمل مفصل صناعي لمريض بالإسماعيلية

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي المتميز بقسم جراحة العظام بالمجمع الطبي بالإسماعيلية في إجراء عملية ذات مهارة خاصة، لشاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يعاني من تحلل لرأس عظمة الفخذ الأيسر، في إطار استمرار تقديم حزم الخدمات الطبية المتميزة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أنه بعد مناظرة الحالة من قبل الفريق الطبي، تقرر إجراء جراحة للمريض لإعادة بناء التجويف الحقي وإجراء مفصل صناعي كامل سيراميكى ذو رأس كبير ليتمكن الشاب من الحركة والسير بشكل طبيعى.

وأشارت إلى أن تكلفة هذه الجراحة في القطاع الخاص تتعدى 70 ألف جنيه، بينما ساهم المنتفع بـ 300 جنيه فقط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر أطباء العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي، وهم الدكتور محمد حسن استشاري العظام، الدكتور عماد عثمان اخصائي العظام، الدكتور بيتر سمير أخصائي العظام، وبمشاركة الدكتور مصطفي السعيد استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز المكون من؛ أحمد شحاتة مشرف العمليات، ميرنا راغب فني تمريض، بولا جابر سلامة فني تمريض.

FB_IMG_1644156467008
FB_IMG_1644156467008
نجاح عملية إعادة بناء التجويف الحقي مفصل صناعي كامل مريض مجمع الاسماعيلية الطبي القطاع الخاص التأمين الصحي الشامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وفاة المفكر سيد القمنى عن عمر 74 عامًا

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

استنفار أمنى بالشوارع استعدادًا لمباراة مصر والسنغال في نهائى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء