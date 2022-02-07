الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

متى يجب اللجوء إلى «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»؟

الكهرباء
الكهرباء

استعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من شكاوى المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن ماتلقاه الجهاز من رسائل عدة حول استفسارات المشتركين عن حل بعض المشكلات التي تواجههم بخصوص قطاع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية التواصل المباشر والسريع مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأليات التواصل، ومتى تحديدًا يجب التواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتستعرض "الدستور" ما تم نشره من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حول"متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك؟".

 يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باستقبال الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

زين الدين زيدان يوجه رسالة إلى منتخب مصر بعد كأس الأمم الإفريقية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟