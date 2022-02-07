متى يجب اللجوء إلى «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»؟

استعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من شكاوى المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن ماتلقاه الجهاز من رسائل عدة حول استفسارات المشتركين عن حل بعض المشكلات التي تواجههم بخصوص قطاع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية للجهاز على شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية التواصل المباشر والسريع مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأليات التواصل، ومتى تحديدًا يجب التواصل مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتستعرض "الدستور" ما تم نشره من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حول"متى تلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل مشكلتك؟".

يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك باستقبال الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).