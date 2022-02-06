آلام المبيض أثناء الحمل.. تعرف على الأسباب والعلاج والإدارة

يمكن أن يكون ألم المبيض أثناء الحمل ناتجًا عن عدة حالات أساسية وغالبًا ما يظهرعلى شكل ألم في الحوض أو البطن، وإنه شائع خلال المراحل المبكرة من الحمل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى.

نستعرض في التقرير التالي أسباب وأعراض وتشخيص وعلاج آلام المبيض أثناء الحمل وفقا لموقع momjunction.

هل آلام المبيض علامة على الانغراس؟

يمكن أن يكون ألم المبيض علامة على الانغراس إذا نشأ من كيسات المبيض، والتي تكون شائعة أثناء الحمل وتساعد على الحفاظ عليها ومع ذلك يمكن أن يشير ألم المبيض أيضًا إلى الحمل خارج الرحم، حيث تنغرس البويضة خارج الرحم، كما هو الحال في قناة فالوب أو المبيض ومن ثم، يجب إخطار مقدم الرعاية الصحية بأي ألم في البطن أثناء الحمل.

ما هي أسباب آلام المبيض؟

شد الرباط المستدير: خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل عندما يبدأ الرحم في النمو ، تتمدد الأربطة المستديرة حوله، ما يسبب تقلصات في أسفل البطن.

تغيرات الإقامة: مع تقدم الحمل ، قد تواجهين ألمًا في منطقة الحوض أو المبيضين حيث يتمدد جسمك أو يفكك عظام الحوض لاستيعاب الرحم المتنامي والاستعداد للولادة

الحمل خارج الرحم: في هذا النوع من الحمل ، يحدث الانغراس خارج الرحم ، وغالبًا في قناة فالوب نظرًا لأن قناتي فالوب لا يُقصد بها حمل البويضة، تنشأ مضاعفات مثل الألم على جانبي الرحم.

الإجهاض: الإجهاض التلقائي هو فقدان الحمل بسبب تشوهات في الكروموسومات، واضطراب الغدة الدرقية، وارتفاع مستويات السكر ويمكن أن يسبب ألمًا في الحوض أو المبيض.

تمزق والتواء المبيض: هذا من أكثر أسباب ألم المبيض شيوعًا يمكن أن تتمزق أكياس المبيض الوظيفية المتنامية في بعض الأحيان، ما يسبب الألم والنزيف في المبايض.

التهاب الزائدة الدودية: قد يتسبب التهاب الزائدة الدودية أثناء الحمل في قيام الرحم المزروع بإزاحة الزائدة الدودية المصابة إلى البطن.

مشاكل المرارة: مشاكل المرارة أثناء الحمل شائعة بسبب زيادة مستويات الهرمون التي قد تبطئ أو توقف تدفق الصفراء من المرارة، ما يتسبب في تصلب الصفراء وتكوين حصوات في المرارة قد تشمل المظاهر السريرية الحكة والقيء واليرقان وألم شديد في البطن.

عدوى المسالك البولية (UTI): الحمل يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية لأن زيادة حجم ووزن الرحم ، الذي يقع مباشرة فوق المثانة ، يمكن أن يمنع تدفق البول من المثانة.

حصوات الكلى: قد يؤدي الميل إلى التبول بشكل متكرر أثناء الحمل إلى تقليل شرب الماء ومع ذلك، فإن نقص السوائل في الجسم قد يسبب حصوات الكلى تشمل الأعراض الشائعة ظهور الدم في البول والقيء والدوخة .

انفصال المشيمة: يشير إلى انفصال المشيمة عن الرحم قبل الولادة يمكن أن يكون انفصال المشيمة مميتًا ويسبب آلامًا حادة في المعدة وتصلبًا في المعدة لفترات طويلة.

تسمم الحمل: هي حالة حمل تتميز بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، مما يسبب القيء والغثيان وضغط البطن.

متى يجب أن تطلب المساعدة؟

إذا ظهرت أي من الأعراض التالية:

القيء أو الغثيان

إفرازات مهبلية أو نزيف أو بقع دم

حمى مع قشعريرة

آلام مستمرة لفترات طويلة

دوخة

ألم مصحوب بصعوبة في التنفس

هل يمكن السيطرة على آلام المبيض في المنزل؟

يمكنك تجربة هذه العلاجات المنزلية لألم المبيض إذا استبعد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أي مضاعفات :

تمارين الإطالة البسيطة

اليوجا والتأمل قبل الولادة

كمية كافية من الماء

راحة كافية لاستعادة القوة وتخفيف التعب

الجلوس مع ركبتيك بالقرب من الصدر لتقليل الضغط

تغيير المواقف في كثير من الأحيان

ما هي علاجات آلام المبيض؟

الأدوية: يعتمد الدواء الموصوف بشكل أساسي على سبب الألم وشدته قد يصف لك طبيبك بعض أدوية تخفيف الآلام لبعض الحالات.

الجراحة: ألم المبيض الناتج عن الحمل خارج الرحم يتطلب جراحة فورية.