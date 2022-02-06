الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 18 تاجر مخدرات فى الجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن ضباط مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والمتورطين في ترويجها بأنحاء المحافظة وتطهير بؤر الاتجار بها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 18 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة، بعدة مناطق بالجيزة، بالإضافة إلى حيازتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

أمن الجيزة حملة أمنية ضبط تجار المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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