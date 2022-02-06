ضبط 18 تاجر مخدرات فى الجيزة

شن ضباط مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والمتورطين في ترويجها بأنحاء المحافظة وتطهير بؤر الاتجار بها.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 18 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، والاستروكس، والأقراص المخدرة، بعدة مناطق بالجيزة، بالإضافة إلى حيازتهم مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم المضبوطات لترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.