الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس بائع متجول بتهمة التحرش بفتاة الحوامدية

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس بائع في واقعة اتهامه بـ التحرش بفتاة بالحوامدية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان تلقي قسم شرطة الحوامدية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما يفيد في إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي جلابية وكلسون يمارس فعلا خادشا للحياء أمام منزلها أثناء وقوفها في شرفة شقتها بهدف التحرش بها وأرفقت بالمحضر الفيديو الذي قامت بتصويره.

وتم قبض على المتهم هو بائع متجول يبلغ من العمر 41 عاما بمواجهته اعترف بتلك الواقعة وحرر المحضر الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 

محكمة جنوب الجيزة التحرش التحقيقات الحوامدية قاضي المعارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

في اليوم قبل الأخير .. ننشر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

المتحف المصرى الكبير.. موقف الإنشاءات على مكتب «مدبولى»

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين