تجديد حبس بائع متجول بتهمة التحرش بفتاة الحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، تجديد حبس بائع في واقعة اتهامه بـ التحرش بفتاة بالحوامدية 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كان تلقي قسم شرطة الحوامدية بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 عاما يفيد في إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي جلابية وكلسون يمارس فعلا خادشا للحياء أمام منزلها أثناء وقوفها في شرفة شقتها بهدف التحرش بها وأرفقت بالمحضر الفيديو الذي قامت بتصويره.



وتم قبض على المتهم هو بائع متجول يبلغ من العمر 41 عاما بمواجهته اعترف بتلك الواقعة وحرر المحضر الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

